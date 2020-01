Twee gewonden bij botsing bij Stavenisse

video ‘Vakantie­dok­ter’ Janneke werd verliefd op Zeeland en komt nu vast hier werken

10:04 THOLEN – Ze werd zo enthousiast over haar tijdelijke werk in Zeeland afgelopen zomer, dat ze nu een praktijk in Poortvliet overneemt. Huisarts Janneke Kuijlen vestigt zich permanent in Zeeland en is daarmee een voorbeeld van het succes van het idee ‘vakantiedokter'.