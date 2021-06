Twee gewonden bij aanrijding met twee auto's in Tholen

100 per uur op Philipsdam kost dik 10 miljoen meer dan 80

8 mei MIDDELBURG - Behoud van de weg over Philipsdam als 100 km-weg is 10,6 miljoen euro duurder dan verlaging van de maximumsnelheid naar 80 km per uur. Zonder kostbare aanpassingen is het handhaven van maximaal 100 per uur onverantwoord, stelt het dagelijks provinciebestuur.