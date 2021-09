Toekomst Kaeswienkeltje in Tholen onduidelijk na brand: ‘We hoopten nog dat het meeviel, maar toen stond alles vol rook’

Aan de buitenkant van de winkel is van het drama maar weinig te zien. Maar wie binnen een kijkje neemt, schrikt zich rot. Alleen al de aanblik van de volledig lege, duistere winkel, met op de grond nog zakken vol met waardeloos geworden spullen, stemt somber. De doordringende rooklucht is overal. Het plafond zit vol bruine vlekken: een gevolg van doorsijpelend bluswater. ,,En op echt alles zit een soort plak", vertelt Sabina. ,,Het is gewoon niet schoon te krijgen.” Gevolg: zowat alles is bedorven of kapot.