Tientallen bomen vernield in dorpsbos Sint-Annaland

Weggetakel­de wagen zorgt voor onbegrip op Thools woonwagen­kamp

15:00 THOLEN - Al die jaren gaf de gemeente niet thuis. En nu ze de kans heeft om een woonwagen van het kamp in Tholen te ruimen, doet ze dat gelijk. Dat is samengevat het gevoel van Joop Schot en Paulien Fens, bewoners van het woonwagenkamp in Tholen.