Thover krijgt subsidie om ook de uithoeken goed bereikbaar te maken: ‘Dit is belangrijk voor Tholen’

Thover gaat binnen de gemeente Tholen ‘fijnmazig haltevervoer’ verzorgen. Bijvoorbeeld, van Sint-Philipsland naar Tholen, via Nieuw- en Oud-Vossemeer. ,,In Oud-Vossemeer stopt de bus op dit moment alleen aan de rand van het dorp", legt Dolf Becx, de projectleider van Thover uit. ,,Maar veel ouderen en mensen met een beperkte mobiliteit kunnen de afstand van de halte naar de plek waar ze moeten zijn in Oud-Vossemeer, niet belopen. Die situatie heb je ook bij het gemeentehuis in Tholen-stad. Daar is een bushalte, maar voor veel mensen staat die te ver van het gemeentehuis.”