Thoolse zomerconcerten gaan niet door: ‘We waren al ver met de voorbereidingen’

De organisatie baalt daar flink van, laat secretaris Anja Elenbaas weten. ,,Maar als bestuur vinden we dat we de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van musici en publiek met het oog op het besmettingsgevaar van corona niet kunnen nemen.” Daarnaast vermoedt de organisatie dat veel musici als gevolg van de maatregelen minder hebben kunnen voorbereiden.

‘Het beloofde een mooi seizoen te worden’

,,Het is heel jammer", verzucht Elenbaas. ,,We waren al ver met de voorbereidingen. De contouren van een gevarieerd, boeiend, vertrouwd en tevens vernieuwend programma stonden al klaar. Het beloofde een mooi seizoen te worden."

De organisatie hoopt dat een groot deel van het programma verplaatst kan worden naar volgend jaar. Hoewel dat er ook voor kan zorgen dat er een nóg grotere toeloop ontstaat. ,,Want we wisten van sommige musici dat ze dit jaar niet inschreven, maar wel aangaven volgend jaar mee te willen doen. Hoe we dat gaan oplossen moeten we begin 2021 bezien.”