Thoolse zangeres Chimène Jeroense (15) ‘in shock’ na winnen Golden Ticket

,,Ik was niet echt zenuwachtig van tevoren”, vertelt Chimène vandaag over de uitzending van dit weekend, die eerder al werd opgenomen. ,,Wel toen ik er echt stond, maar voor de rest viel het wel mee. Ik heb al wel vaker voor een publiek gezongen.” Haar nummer leverde haar direct een plaats in de halve finale op. “Toen ik dat Golden Ticket kreeg, was ik wel even in shock”, vertelt ze. “Je hoopt natuurlijk wel dat je door mag, maar op dat moment was ik wel verrast het toch echt was gebeurd.” Volgende maand zijn de opnames van de halve finales van Holland's Got Talent. Chimène weet al wat ze dan gaat zingen, maar dat mag ze nog niet vertellen. ,,Maar daar zijn we nu druk mee bezig.”

Vader

Voor de auditie vertelde Chimène in de uitzending over haar vader, die ook altijd zong. Hij overleed aan een hartstilstand toen ze acht jaar oud was. Zingen was voor haar de belangrijkste manier om haar verdriet te verwerken. ‘Ik zing graag nummers waar ik mijn gevoel in kwijt kan,’ zei ze, geëmotioneerd, terwijl ze zich voorstelde aan de jury. ‘Het is mijn uitlaatklep.’

Na een glaasje water van presentator Humberto Tan zong de Thoolse de sterren van de hemel. De jury was achteraf zichtbaar geraakt door Chimène's zangkunsten. “Je hebt iets enorm indrukwekkends neergezet”, vond jurylid Paul de Leeuw. Angela Groothuizen was het roerend met hem eens en complimenteerde Chimène met haar vermogen om emoties in haar stem kwijt te kunnen, zonder haar keel ‘dicht te knijpen’. Ook Dan Karaty was overtuigd. “Je optreden was echt en oprecht. Als je iemand gelooft als ze zingen, laat je je meeslepen.’