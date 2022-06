Thoolse wielervrienden flikken het: deur vakantiehuis voor mensen in laatste levensfase gaat na tien jaar eindelijk open

,,We zijn ons ervan bewust dat het zwaar wordt, maar in vergelijking met de strijd tegen kanker die veel mensen moeten voeren, is het een peulenschil.” Dat zei Ivo Slokkers ooit toen hij en zijn Thoolse fietsvrienden besloten niet alleen mee te gaan doen aan Alpe d’HuZes, maar ook van plan waren de weg van Tholen naar de voet van de beroemde fietsberg per racefiets af te leggen.

De realisatie van het Stavoord6-huis stelt in vergelijking met de strijd tegen die vreselijke ziekte evenmin iets voor, natuurlijk. Maar dat er sinds het ontstaan van het idee in 2013 voor het huis geknokt is, blijkt wel woensdagavond voorafgaand aan de opening in Brasserie De Deu-Braek van chaletpark Krabbenkreek in Sint-Annaland.