Thoolse Surströmming-challenge brengt 15 mille op voor Stavoord6-huis in Sint-Annaland

Van de elf deelnemers haalden eetcafé Hart van Tholen en de combinatie Hotel Sam/’t Veerhuis afgelopen weken het meeste geld op. Lange tijd ging het gelijk op. Maar Hart van Tholen bouwde de voorsprong uit. ,,Plots stonden we drie mille voor”, zegt Lia van Dijke van het eetcafé op de Markt in Tholen. Dat resulteerde uiteindelijk in een bedrag van dik 14.000 euro. ,,We hebben het met een donatie van Geuze Transport afgerond op 15 mille.”

Rotte vislucht

Via social media werden alle registers open getrokken om zoveel mogelijk geld in te zamelen. ,,Ongelooflijk wat we in deze tijd hebben opgehaald”, zegt medeorganisator Ivo Slokkers van Stavoord6. ,,We kregen alleen nog wel een koekje van eigen deeg. Want voordat we die laatste donatie van Geuze Transport en Hart van Tholen in ontvangst mochten nemen, moesten we als bestuur eerst nog een blikje leeg eten. Die smaak, het went nooit.”