Thoolse ouderen boos: van niets naar 600 euro per jaar om de auto voor de deur te mogen parkeren

D66 zet vraagte­kens bij verzilting Vol­kerak-Zoom­meer

12 juli DEN HAAG - D66 in de Tweede Kamer en de Partij voor Zeeland in Provinciale Staten zetten vraagtekens bij het weer zout maken van het Volkerak en Zoommeer. Het project kost 110 miljoen euro, maar de vraag is wie er op zit te wachten.