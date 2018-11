Thoolse kerken protesteren tegen regenboogvlag en zondagsopening: niet in lijn met Gods woord

De Thoolse kerken doen deze opmerkelijke oproep in een paginagrote advertentie in de Eendrachtbode. Daarin uiten de kerken hun gezamenlijke zorgen over de koers die de gemeente Tholen vaart. Zij melden dat met de laatste ontwikkelingen ‘grenzen worden verlegd en christelijke normen en waarden aan de kant worden geschoven.’

De Thoolse gemeenteraad besloot onlangs vanaf 2019 jaarlijks de regenboogvlag te gaan hijsen op Coming Out Day. De kerken stellen tegen elke vorm van discriminatie te zijn, maar vinden dat deze vlag ‘een gelijkheid propageert die ingaat tegen de Bijbelse scheppingsorde. Gods woord leert ons geen andere relatie dan tussen man en vrouw.’