Thoolse Havendagen zijn nog ver weg, maar de vaart zit er al in

‘Niet kunnen trakteren, omdat het geld er niet is. Dat mag geen enkel kind meemaken’

31 mei GOES - Eind vorig jaar kwam de bodem van het geldkistje in zicht, maar dat weerhoudt de Stichting Leergeld Oosterschelderegio er niet van meer kinderen te willen helpen aan bijvoorbeeld een fiets. ,,Maar dan hebben we wel nieuwe donateurs nodig.’’