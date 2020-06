Thoolse aardappel wil in één adem genoemd worden met Hollandse Nieuwe en asperges: ‘Daar is ook altijd een run op’

De klok van de laatst overgebleven aardappelveiling in Nederland gaat dinsdag weer draaien. In Sint-Annaland, waar de primeur-aardappelen onder de hamer gaan. Veilingdirecteur David Hage legt uit wat daar zo bijzonder aan is.

Primeur-aardappelen?

,,Het gaat om de nieuwe oogst. We willen in één rijtje genoemd worden met de eerste asperges, aardbeien en nieuwe haring. Daar is ook altijd een run op. Onze telers doen er alles aan om de aardappelen zo vroeg mogelijk te kunnen rooien. In de tweede helft van maart zijn ze begonnen met poten. Daarna is het hopen dat je de natuur een beetje mee hebt.”

Die laat zich niet echt sturen.

,,Niet eerder was het zo vroeg in het jaar al zo droog. Gelukkig beschikken we op Tholen over kwalitatief goed zoet water. Daar is dan ook massaal gebruik van gemaakt. Ook de schrale noordoostenwind, de richting waar de wind vaak vandaan kwam, gaf een rem op de groei. Dat zorgt voor koude nachten waardoor het gewas zich niet zo hard ontwikkelt als je zou willen. Desondanks lijkt de kwaliteit goed te worden.”

Welke rassen verwachten jullie dat er aangevoerd worden?

,,Doré, Eigenheimer, Premiére en Frieslander. Allemaal dragen het ALVANTHO-handelsmerk van de veilingvereniging Sint Annaland. Dat staat voor ‘Alles van Tholen’. Voor de handel worden de aardappelen aangeboden in een kist per twintig kilo. Op bestelling leveren we ze ook in klein-verpakking van drie kilo. Dat kan echter pas als de aardappels ‘huidvast’ zijn, eind juni of begin juli.”

In Sint-Annaland staat de laatste overgebleven aardappelveiling. Thoolse trots?

,,Ik loop al wat jaren mee en weet nog dat er in Nederland meer dan honderd veilingen waren. Op Tholen waren er behalve in Sint-Annaland ook veilingen in Stavenisse, Sint-Maartensdijk, Scherpenisse en Tholen! Sint-Annaland bleef over. Ook in de rest van Nederland werd veel gefuseerd. Wij hebben er bewust voor gekozen om niet mee te fuseren omdat de veiling anders van Tholen zou verdwijnen."

Die eerste veiling trekt doorgaans mensen uit het hele land. Hoe gaan jullie dat regelen?