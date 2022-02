Thools verkiezingsdebat in Haestinge

Eens een zeeuw Ferdi Laban droomt van leven in Oostenrijk: ‘Twee uur rijden voor zoute zeelucht is geen probleem’

Het ondernemersbloed stroomt door zijn aderen en hij is een techneut in hart en nieren. Ferdi Laban (48) groeide op in Tholen en bracht vele weekenden door in Zoutelande. Inmiddels woont hij in het Brabantse Etten-Leur en droomt van een bestaan in Oostenrijk.

10 februari