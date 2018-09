Spaarsysteem rammelt: ‘Niemand weet waar die subsidie is gebleven’

Vanaf dat moment valt hij van de ene in de ander verbazing. Over bedrijven die achter het spaarsysteem zitten en failliet gaan, en over torenhoge declaraties. Niet alleen de Europese Unie gaf subsidie, ook de gemeente Tholen stopt jaarlijks duizenden euro’s in de instandhouding van het spaarsysteem. "Vanaf het begin tot nu is 57.000 euro gemeenschapsgeld in het project gestopt. Dat is lokaal geld."



De Thoolse SP-fractie heeft burgemeester en wethouder om opheldering gevraagd. Fractievoorzitter Theo Korevaar wil weten wat er met de niet-gebruikte EU-subsidie is gebeurd. "Is die teruggevloeid naar de EU?" Ook wil hij hoe het kan dat diverse facturen, zoals voor een seminar, ontbreken.



De gemeente Tholen beraadt zich op het onderzoek en geeft geen inhoudelijke reactie.