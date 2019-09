Thools beiaardier Gerard de Waardt neemt na 42 jaar afscheid

Bou­man-Pot­ter: Van winkel van Sinkel tot woonboule­vard

25 september POORTVLIET - Woonboulevard Poortvliet bestaat honderd jaar. In de volksmond is de zaak nog altijd bekend als Bouman-Potter. Ontstaan uit een winkel van Sinkel met huishoudelijke artikelen en etenswaren. In de jaren 80 onder leiding van Arie Bouman uitgegroeid tot Woonboulevard Poortvliet. Met inmiddels een winkel in Son, bij Eindhoven, en binnenkort een derde vestiging in Alexandrium in Rotterdam.