Tholenaren van alle Zeeuwen actiefste op Marktplaats en dit product verkopen ze het meest

Iedere Bergenaar torst 3.357 euro schuld mee, meer dan elke andere Brabander

12 november BERGEN OP ZOOM - Nergens in de hele provincie Brabant is de schuld per inwoner zo hoog als in de gemeente Bergen op Zoom. Dat blijkt uit gegevens op de website waarstaatjegemeente.nl. Met een schuld van 225 miljoen torst elke inwoner omgerekend 3357 euro mee.