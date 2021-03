Tholenaar moet 330.000 aan staat terugbetalen voor witwassen en drugstranporten naar Zwitsersland

Martin is de enige Zeeuwse CliniClown: Mimus. Wie wordt zijn nieuwe collega?

11:00 SCHERPENISSE - Zodra Martin Hoevenaars zijn blauwe baret, blouse en tuinbroek aandoet en rode neus op zet verandert hij in Mimus. De Scherpenissenaar is de enige CliniClown in Zeeland. Een wervingscampagne moet daar verandering in brengen.