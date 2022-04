Tholenaar helpt mee met prins Harry's Invictus Games

In de Kunstkamer wordt elke meter benut: Jeroen zit onder het podium, en de doka is in het herentoi­let

Een atelier in de kelder onder het podium. Een winkeltje in de hal. Een als klap op de vuurpijl: een doka met de urinoirs er nog in. De Kunstkamer in Scherpenisse is weer hélemaal klaar voor de toekomst.

13 maart