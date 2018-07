Tholenaar geeft agent kopstoot en draait de cel in

Voormalig arbeidskan­toor Sint Maartens­dijk wordt appartemen­ten­com­plex

27 juli SINT-MAARTENSDIJK – Verloopt alles volgens plan, dan zijn de vier appartementen in het voormalige arbeidsbureau aan de Haven in Sint-Maartensdijk volgend jaar zomer klaar. Dat zegt initiatiefnemer Dirk-Jan Schipper uit Scherpenisse. ,,In september gaan we aan de slag.”