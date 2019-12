Tholen wilde geen transport vloeibaar chloor door de stad hebben, maar moet er nu toch aan geloven

Ger van de Velde voorziet heftig afscheid van ‘prachtige gemeente Tholen’

13 december THOLEN - Voor burgemeester Ger van de Velde mag een jaar best lang duren. Zeker het komende jaar. Want als ze in november stopt als burgemeester van Tholen, zet ze na 25 jaar ook een punt achter haar bestuurlijke carrière. ,,Dat zal best heftig worden.”