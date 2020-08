Tholen wil weten waar arbeidsmigranten een kamer huren

Bezoekers Smerdiekse kermis begrijpen niets van ophef over kermis in coronatijd: ‘Mag er dan niets meer?’

2 augustus SINT-MAARTENSDIJK - Onbegrijpelijk. Een kermis in coronatijd. Voormalig wethouder Jan Oudesluijs kon er afgelopen week niet over uit dat voor de kermis in Smerdiek een vergunning was verleend. Een deel van het dorp schaarde zich achter hem. Maar bezoekers en exploitanten begrijpen die ophef totaal niet. ,,Mag en kan er dan niets meer?”, zegt dorpsbewoner Johan Bijl.