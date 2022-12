Tholen wil harde garantie: kringloop en repaircafé moeten op milieustraat plekje krijgen

Alex R., eerder doelwit van vergisont­voe­ring en aanslagen, gearres­teerd. Ook Thoolse zakenpart­ner en zoon vast

De 60-jarige zakenman Alex R., die maandenlang is geteisterd door een criminele bende, is aangehouden in de woning van zijn vriendin in Alblasserdam. Hij was doelwit van de vergisontvoering in het plaatsje Cruquius en er waren diverse (pogingen tot) aanslagen op zijn woning en die van zijn naasten. Ook zijn Thoolse zakenpartner Cholid H. (55) en diens zoon (27) zijn aangehouden.

