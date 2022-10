Tholen wil dat provincie nieuwe regels zeegroente snijden in prullenbak mikt

zomerserie: de standplaats Stadsmens Lucie Lohmann: ‘Ik zou nooit op Tholen willen wonen, maar wat is het hier toch heerlijk, we zijn er bijna ieder weekend’

Kampeerders Lucie Lohmann en haar man Geert Bles zijn Zeeland-fans. Ze stonden zeven jaren op een camping in Cadzand. En in 2013 geleden kozen ze voor een camping in Poortvliet op Tholen. Alles vinden ze fijn aan Landschapscamping Kruytenburg. De ruimte, de inrichting en de aankleding van de camping, de ligging én de prijs. Ze zijn bijna elk weekend in Poortvliet. Toch zouden ze de binnenstad van hun woonplaats Breda nooit willen ruilen voor Tholen.

15 augustus