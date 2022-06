Tholen viert 75 (+2) jaar vrijheid met Havendagen: ‘Bezoekers zullen ogen en oren tekort komen’

Grootste bevrijdingsevenement

De podia zijn geregeld, de artiesten geboekt, de munten liggen klaar en het kampement stroomt langzaam vol met legervoertuigen en marineschepen. Organisator William van Leeuwen van Tholen Sterk, de opvolger van stichting Tholen 650 jaar, heeft het er druk mee. ,,We kunnen eindelijk, na twee jaar corona, weer los. Omdat het al twee keer is afgelast, was het de vraag of we hetzelfde programma konden aanhouden. Dat is gelukt. Het is het grootste bevrijdingsevenement van Zeeland en daar zijn we trots op.”