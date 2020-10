Tholen verrast door torenhoge rekening voor opruimen ontploft xtc-lab: 250.000 in plaats van 60.000 euro

Video Dode bij Oesterdam is 50-jarige Venezolaan

22 oktober THOLEN - De dode man die afgelopen zaterdag in het water bij de Oesterdam werd gevonden, is een 50-jarige Venezolaan. Dat heeft de politie vanavond bekendgemaakt in het tv-programma Opsporing Verzocht. De man is vermoedelijk door een misdrijf om het leven gekomen.