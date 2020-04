Tholen verbiedt massale Paaszang bij zorgcentrum, initiatiefneemster teleurgesteld

THOLEN - Een spontane actie van Martine Schot uit Tholen is in de kiem gesmoord. Ze wilde bewoners van Ten Anker zondag verrassen door met minimaal 100 mensen verspreid rondom het zorgcentrum paasliederen te zingen. Maar de gemeente heeft het verboden en dreigt met boetes van 390 euro per persoon. ,,Ik kan dit heel moeilijk begrijpen.”

Schot zingt regelmatig op zondag met leden van de Christengemeente liedjes in het Thoolse zorgcentrum. Door de coronauitbraak mag dit niet meer. ,,Kunnen we niet buiten gaan staan?”, bedacht ze. ,,Veel mensen zijn zo eenzaam, ik wil ze graag een beetje hoop brengen.” Via Facebook riep ze anderen op mee te doen. ,,Ik had al 60 aanmeldingen. Het is een heel groot zorgcentrum, dus iedereen kan op gepaste afstand van elkaar staan.”

Quote Het gebouw is echt heel groot, er liggen wel drie straten omheen. Ik wil ook geen corona oplopen, maar ook met veel mensen kun je voldoende afstand houden. Martine Schot

Maar de gemeente - die ze voor de zekerheid verwittigde - ziet de actie als samenscholing. Dat is verboden onder de huidige noodverordening. ,,Ik ben het er niet mee eens, maar leg mij er bij neer. Het is vooral heel zielig voor de bewoners. Met toezicht van boa’s had hier toch wel een uitzondering voor kunnen worden gemaakt?”

Niet de bedoeling

Ook met extra maatregelen, zoals een minimale onderlinge van twee meter, ging Tholen volgens Schot niet akkoord. De gemeente bevestigt dat er contact is geweest met haar. ,,Er is heel expliciet uitgelegd hoe de noodverordening in elkaar zit. Als je met 100 mensen bij elkaar bent, is er toch sprake van samenscholing. Ook al sta je anderhalve meter van elkaar. Dat is niet de bedoeling.”

Nu zondag om 15.00 uur niet Christus onze Heer verrees en U zij de glorie zullen klinken in de straten rond Ten Anker, hoopt Schot dat bewoners toch op een andere manier een beetje aandacht krijgen tijdens Pasen. Bijvoorbeeld door een brief of kaartje te bezorgen.