Tholen stemt na felle discussie in met gedeeltelijke zondagopenstelling

Met jerrycans naar Lourdes

11 oktober BERGEN OP ZOOM - Eens waren de kleine flesjes gevuld met koffiemelk, nu zit er heilzaam water in uit Lourdes. Bij de Lourdeskerk in Bergen op Zoom zijn de flesjes niet aan te slepen. Het Lourdeswater in de Lourdesgrot van de kerk dreigt op te drogen.