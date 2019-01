Tholen mag beginnen met uitbreiding van bedrijventerrein Welgelegen

De gemeente Tholen wil het bedrijventerrein ten noorden van Tholen-Stad uitbreiden met vijftien hectare. Tholen wil er vooral grote, logistieke bedrijven heen halen.

Verkeershinder

Landbouwbedrijf Geluk Agro, gevestigd aan de rand van het bedrijventerrein, stapte naar de Raad van State. Volgens Geluk was de behoefte aan meer bedrijfsgrond niet aangetoond, zou er meer verkeershinder komen en was geen goed onderzoek verricht naar hoe bijzonder de Mosterddijk is. Die vormt nu nog de westgrens van het bedrijventerrein, maar moet verdwijnen voor de uitbreiding.

De Raad van State wees de eerste twee argumenten vorig jaar al af, maar was het er wel mee eens dat niet goed was gekeken naar de kenmerken van de veertiende-eeuwse dijk. Tholen kreeg een half jaar om dat alsnog te doen. In die tijd liet de gemeente meerdere onderzoeken uitvoeren, en ook Geluk Agro kwam met een rapport op de proppen. Het gemeentebestuur concludeerde dat de Mosterddijk niet echt bijzonder is - er zouden nog dertien soortgelijke dijken zijn op Tholen. Het laten liggen van de dijk en er dan ‘gaten’ in maken, zoals archeologisch bureau Artefact! opperde, vindt de gemeente geen goed alternatief: het is onhandig en duur.

