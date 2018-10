Tholen loopt uit voor lampionnenoptocht

VIDEO | poll Konings­paar vindt tijdens streekbe­zoek in razend tempo toch voor iedereen een momentje

16 oktober THOLEN - ,,Mooie rok, Máxima!'' Hemi Winkelinrichting in Tholen was vandaag de laatste halte in het streekbezoek van het koninklijk paar. Hemi heeft 25 mensen met een verstandelijke beperking in dienst. Ze barstten bijna uit elkaar van plezier toen koning Willem-Alexander en koningin Máxima ook naar hun tafeltje liepen.