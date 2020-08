‘Tholen liep miljoenen mis door slechte deal met DSV’

Video Amerikaan­se ambassa­deur Pete Hoekstra doet op de fiets Zeeland aan

7 augustus SINT PHILIPSLAND - Het was een verkenningstocht door heel Nederland. ,,We hebben alle twaalf provinciën gehad", vertelt de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra als hij is aangekomen bij molen De Hoop in Sint Philipsland, het eindstation van een meer dan 600 kilometer lange fietstocht.