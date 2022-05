Tholen knapt drie strandjes op, maar slaat de Schelphoek over: ‘Extra zand zou lekker zijn’

Op de dijk bij De Schelphoek genieten plukjes mensen van het uitstekende voorjaarsweer. Beneden op het met schelpen bezaaide strandje - de naam is niet uit de lucht komen vallen - wagen drie tieners op waterschoenen zich in het nog frisse Oosterscheldewater.

Die waterschoenen dragen ze niet voor niks. ,,Die schelpen doen pijn aan je voeten”, zegt Roos (12), die hier vlakbij woont. Ze komt hier vaak, zegt ze. Lukas (12) gaat meestal naar strand in Sint-Maartensdijk. ,,Daar is veel meer zand, ongeveer van waar het strandje hier begint tot aan waar die vrouw daar in het water staat”, wijst hij naar een oudere dame die ook zo dapper is geweest het water in te lopen.