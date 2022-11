Tholen blundert: werk nieuw kruispunt ligt stil omdat gemeente aanvragen ontheffing naliet

Hof zuivert Thoolse beveiliger van blaam: vrijspraak voor hennepkwe­ke­rij

Het gerechtshof in Den Bosch heeft Tholenaar Kees van den B. (66) vrijgesproken van betrokkenheid bij een hennepkwekerij in een loods op zijn terrein aan de Molenvlietsedijk. De rechtbank in Middelburg vond hem in november 2020 ten onrechte medeplichtig.

18 oktober