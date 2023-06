Tholen: 47,6% van alle woningen heeft nog geen energielabel

Bloem- en woonwinkel Magnolia sluit: ‘Je bent met dit werk nóóit klaar’

Geef Linda Bosman (50) een handvol frutsels, een paar bloemen en wat accessoires en je kunt er zeker van zijn dat ze iets stijlvols fabriceert. Althans deze week nog. Na dik dertig jaar sluiten zij en haar man Jan de deuren van bloem- en woonwinkel Magnolia in Bruinisse. Jarenlang hield Linda ontelbaar veel ballen in de lucht. Na twee herseninfarcten is het tijd voor een tandje minder.