Taakstraf en rijontzegging geëist voor veroorzaken dodelijk verkeersongeval in Sint-Annaland

Bouw van brede school in Sint-Maartens­dijk begint komend voorjaar en is zomer 2023 klaar

Als alles volgens plan verloopt is de brede school in Sint-Maartensdijk in de zomer van 2023 klaar. Bouwgroep Schrijver uit ‘s-Gravenpolder buigt zich de komende maanden over het ontwerp, de bouw begint komend voorjaar.

23 november