‘t Muzieklokaal is nieuw Thools cultureel centrum

poll Koopzondag in Bergen op Zoom (nog) geen succes

2 mei BERGEN OP ZOOM - Zeven dagen per week winkelen: in 70 procent van de gemeentes is het mogelijk en gaan de deuren ook op zondag open. In Bergen op Zoom is het geen succes. Slechts een handjevol winkeliers gaat iedere zondag open. De resultaten zijn wisselend.