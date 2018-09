Surfer met pech dobberde een uur op zijn zeil tot hij gevonden werd

Bommen, autobran­den en drugs: Bewoners flat Bunthof voelen zich niet veilig op straat

17 september BERGEN OP ZOOM - Bij bewoners van een flat aan de Bunthof in Bergen op Zoom zit de schrik er goed in daags nadat twee auto's aan de Groeshof in vlammen opgingen. Zelfgemaakte bommen, autobranden, vuurwerk en drugs dealen. Volgens de flatbewoners is het aan de orde van de dag in hun wijk. ,,We voelen ons niet veilig op straat", zegt Lisette van Broekhoven.