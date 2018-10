Straf voor Zwitser die drugs uit Tholen haalde gehalveerd

Bij de rechtbank in Middelburg kreeg hij vier jaar geleden vijf jaar cel. Gisteren kwam hij bij het gerechtshof in Den Bosch weg met tweeënhalf jaar. Dat was mede omdat het hele proces veel te lang had geduurd, normaal had het hof hem drie jaar gegeven.

H. werd op 23 juli 2013 in zijn woning op Tholen gepakt samen met enkele anderen. In zijn auto lag dik 9 kilo hennep en bijna 10.000 xtc-pillen. Hij was bovendien in het bezit van een revolver en zes busjes peperspray. Ook is hij veroordeeld voor uitkeringsfraude en witwassen.