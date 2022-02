‘Sthuplanders bin Anders’; een komische tv-serie vóór, dóór en mét Tholenaren

Onder aan de molen bij Oud-Vossemeer staat zaterdagmorgen een clubje mensen midden op de weg. ,,We maken een televisieserie”, vertelt regisseur/producent Angela Keur in de snijdende kou. ,,Het is allemaal nieuw voor ons. We hebben het nog nooit eerder gedaan. Iedereen die meedoet zit wel in een van de vier toneelgezelschappen die we hebben, maar dit is tv! En dat is toch heel wat anders. Daar komen we nu ook wel achter.”