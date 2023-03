Steenbergse voetbalclub onderscheiden na jubileumviering

Zilveren schoen | Fouad Idabdelhay en Loek Schalk blijven bovenaan staan, Joas Leinders loopt in

In de strijd om de Zilveren schoen heeft Joas Leinders weer iets in kunnen lopen op de koplopers. Nadat de spits van Neerlandia’31 de afgelopen weken aan de kant stond met een blessure heeft hij tegen UVV’40 het net weer gevonden. Het was niet genoeg voor de overwinning van zijn team. Omdat Fouad Idabdelhay en Loek Schalk, die de eerste plaats delen, het net niet vonden loopt de spits van Neerlandia’31 iets in.