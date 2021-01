Stavenisse is niet blij met mogelijke sluiting van huisartsenpost in Bergen op Zoom

Hij reageert daarmee op het voornemen om de huisartsenpost in Bergen op Zoom op termijn te sluiten en samen te voegen met die in Roosendaal. Dat gebeurt op z'n vroegst in 2025. De post komt dan bij het nieuw te bouwen Bravis Ziekenhuis in Roosendaal. Het is de tweede keer dat inwoners van Tholen slecht nieuws moeten verwerken. De locatie van het nieuwe ziekenhuis (Roosendaal werd verkozen boven Bergen op Zoom) zorgt dat ze straks ook voor een ziekenhuisbezoek langer moeten reizen.