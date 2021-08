Stalland was hard toe aan een feestje, Havenplein Festival komt als geroepen

Wegwijs Lokaal op weg naar nieuwe stek in Smerdiek

1 juli SINT-MAARTENSDIJK - Hij had zijn zinnen gezet op een verhuizing van de ene naar de andere kant van de Markt in Sint-Maartensdijk, zag de verhuizing al voor zich, maar Roland van Tilborg kon er toch niet terecht met zijn Wegwijs Lokaal. In de Kaaistraat vond hij een alternatieve locatie.