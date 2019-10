Spuitbussen ontploffen in gezicht brandweerman in Oud-Vossemeer

Bergenaren leggen fundering oude Zoombrug bloot

14 oktober BERGEN OP ZOOM - Een graafmachine moest er aan te pas komen om de oude brug over de Zoom zichtbaar te maken. Bergenaar Paul Brooijmans (63) had het er allemaal voor over. Met als resultaat dat het fundament van de brug weer zichtbaar is. Nu is het wachten op een plaquette en de officiële opening: zondag 27 oktober.