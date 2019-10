Slachtoffer ongeval Oud-Vossemeersedijk wil provincie aansprakelijk stellen

Zesde ongeluk op Oud-Vossemeer­se­dijk Tholen in een week

1 oktober THOLEN - Door een oliespoor is vanochtend op de Oud-Vossemeersedijk bij Tholen een auto van een dijk gereden en op zijn kop in een sloot beland. De twee inzittenden bleven ongedeerd. Het was het zesde ongeluk in een week op die dijk.