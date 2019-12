Sinds de moord in Anna-Jacobapolder gaan de deuren op slot

‘Zo brutaal!’, dieven met bestelauto stelen drie kerstbomen in winkel­straat Sint-Annaland

8 december SINT ANNALAND - De kerstsfeer is even een stuk minder in de Voorstraat in Sint-Annaland. Drie verlichte kerstbomen in de straat werden gisteravond gestolen door mannen in een bestelauto. “Zo brutaal! Dat doe je toch niet? Blijf er gewoon met je fikken vanaf”, zegt winkelier Anja Wielaard.