Sieraden en boerderij van 2100 jaar oud opgegraven bij Poortvliet

Toekomst Kaeswien­kel­tje in Tholen onduide­lijk na brand: ‘We hoopten nog dat het meeviel, maar toen stond alles vol rook’

Het zit ze niet mee, de mensen van Het Kaeswienkeltje in Tholen. Net na de opening van de winkel op de nieuwe locatie aan de Eendrachtsweg, ruim een half jaar geleden, werd er ingebroken, met flinke schade als gevolg. En nu is de zaak er nog slechter aan toe: een brand, vorig weekend, zorgde voor een puinhoop. Hoe het verder moet, is nog niet duidelijk. Al is eigenaresse Sabina Mulders strijdvaardig: ‘Wij zijn vechters.’

11 september