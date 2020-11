SGP Tholen: ‘Corona is een waarschuwing van God’

Verloop sprak deze woorden tijdens de gemeenteraadsvergadering. ,,De vraag die de SGP-fractie in ons midden wil leggen is: wat wil God ons hier nu mee zeggen?’’, betoogde hij. ,,Wij zijn er vast van overtuigd dat God ons wil waarschuwen niet door te gaan met ons af te keren van zijn woord, de Bijbel, en van zijn heilzame geboden. Het is een ernstige en doordringende waarschuwing, gedurende al vele maanden.’’

De SGP-fractievoorzitter wees erop dat het binnenkort weer Dankdag is. Dat is volgens hem ook een dag om te bidden. ,,Ik wil u allen oproepen samen met ons zo’n dankdag te houden om de Heere te bidden om zijn bewaring in deze tijden, mocht de Heere ons ook nog genadig willen verhoren.’’

Verloop wees in zijn betoog op de Ark van Noach. ,,Vanmorgen, en toeval bestaat niet, las ik daar in ons bijbels dagboek een stukje over’’, zei hij. ,,Noach leefde ruim vierduizend jaar geleden in een zeer zondige wereld toen hij de opdracht kreeg om een ark te bouwen. Deze ark moest dienen tot behoud van Noach, zijn gezin en talloze dieren ten tijde van een wereldwijde watersnood die de Heere had aangekondigd. Deze Ark ziet op christus, ons enige middel tot behoud. Dat wij allen toch zouden terugkeren tot God en zijn heilzame geboden. Om voor de tijd, maar bovenal voor de eeuwigheid nog behouden te mogen worden in die Ark Christus. Dat is oneindig veel heilzamer dan ons vertrouwen stellen in de genomen maatregelen of het vinden van een vaccin.’’