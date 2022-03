SGP en ABT winnaars van de verkiezingen in Tholen; de enige vrouw in de raad verdwijnt, maar de volgende staat klaar

THOLEN - Zowel SGP als ABT winnen één zetel. De SGP komt uit op 7 zetels en is daarmee verreweg de grootste fractie in de Thoolse raad. De andere partijen blijven stabiel.

De PVV, die in 2018 nog 2 zetels haalde, deed dit jaar niet mee aan de verkiezingen. Nieuwkomer Jezus Leeft haalde te weinig stemmen om een plek in de gemeenteraad te bemachtigen. Voor de SGP, die met een trouwe kiezersgroep had verwacht stabiel te blijven, kwam de zetelwinst als een grote verrassing. Maar Leendert Bijnagte (25) uit Sint-Maartensdijk had stille hoop dat het zou lukken. ,,Ik werk in de agrarische sector en heb een redelijk flexibele baan, dus ik denk dat het goed te combineren valt met de politiek.” Met zijn zevende plaats was hij waarschijnlijk ook in de raad gekomen als de SGP op zes zetels was blijven staan en als grootste partij weer een wethouder zou leveren. Dat is sinds jaar en dag nu al steevast Peter Hoek.

Volledig scherm Petrina Geluk was twee raadsperiodes lang de enige vrouw in de raad, maar ruimt nu noodgedwongen het veld. Ze staat op plek 3 van het CDA en haar partij blijft stabiel op 2 zetels. © Valeska Nastaly

Geen verliezers

Ook al zijn er bij deze verkiezingsuitslag in de gemeente Tholen geen verliezers - er is geen partij die zetels moet inleveren - voor de enige vrouw in de gemeenteraad van Tholen, Petrina Geluk van het CDA, zit het er na twee raadsperiodes op. ,,Toch wel jammer”, vindt ze. ,,Ik had stiekem gehoopt op een zetel erbij.” Dat had betekend dat zij er ook weer bij zat voor een volgende raadsperiode. Het CDA houdt twee zetels, maar Geluk is doorgeschoven naar plek drie op de lijst. Er is nog kans dat ze met voorkeursstemmen alsnog naar voren wordt geschoven.

Volledig scherm Ineke Schippers (l) van ABT wordt mogelijk de enige vrouw in de nieuwe gemeenteraad van Tholen. Ze neemt daarmee de unieke positie over van Petrina Geluk van het CDA, die haar zetel verliest. © Valeska Nastaly

Bij de tweede grote winnaar van de avond, Algemeen Belang Tholen (ABT), heerst er net als bij de SGP een juichstemming. Bij de tussenstand zag het er al naar uit dat ABT zetelwinst zou krijgen, maar Han van ‘t Hof hield zich in. ,,Ik wacht tot de einduitslag.” Als eindelijk duidelijk wordt dat ABT echt een zetel groeit, balt lijsttrekker Van ‘t Hof even zijn vuist van blijdschap en komt er een grote glimlach op zijn gezicht. ,,Heel blij. Heel, heel blij mee!”, reageert hij.

Quote Ik schrok ervan toen ik besefte dat ik misschien als enige vrouw in de raad kom Ineke Schippers, kandidaat ABT

Met die derde zetel wordt mogelijk het gemis aan een vrouw in de raad opgevuld. Ineke Schippers uit Tholen staat namelijk op de derde plek van ABT. ,,Ik schrok ervan toen ik besefte dat ik misschien als enige vrouw in de raad kom. Ik ben echt van de diversiteit, niet alleen van geslacht, maar ook van geloof. Daarmee kun je de waarden en normen bepalen in een team”, vindt Schippers. Ze kent de gemeente vanaf ‘de andere kant’. ,,Ik ben nu drie jaar ambtenaar bij de gemeente Moerdijk en daarvoor werkte ik bij het waterschap, dus ik weet hoe de lijnen lopen. Deze kant, die van de raad, is nieuw voor me.”

Volledig scherm Voor Hilde Wielaard-Moerland is het nog even spannend of ze in de gemeenteraad komt. Het is wachten op de telling van de voorkeursstemmen. Die is maandag bekend. © Valeska Nastaly

Mogelijk levert de VVD de tweede vrouw in de raad, maar dat is nog even afwachten. ,,Het hangt af van de voorkeursstemmen”, zegt nummer vier, Hilde Wielaard-Moerland. Als de VVD weer in de coalitie komt en weer een wethouder levert, is de kans groot dat ze erbij komt.

De coalitie in Tholen wordt momenteel gevormd door SGP, VVD en ChristenUnie. Het is de vraag wat ABT gaat doen. Die partij heeft nu evenveel zetels als de VVD en CU, namelijk drie.

