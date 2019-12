Scoren in én voor het goede doel bij het zaalvoetbaltoernooi van de Vrienden van Siem

Man gaat door het lint in Stavenisse

27 december STAVENISSE - Een man uit Waalwijk is op kerstavond door het lint gegaan in Stavenisse. Hij sloeg meerdere bezoekers van een café, vernielde twee geparkeerde auto’s en gooide een ruit in van het dorpshuis. De 25-jarige Waalwijker was onder invloed van cocaïne. Hij is aangehouden.