Schuur in Oud-Vossemeer jaar dicht na vondst cokewasserij

De cocaïnewasserij werd op 6 juni ontdekt nadat tijdens het opruimen van een omgeaaide boom in de buurt van de schuur een vreemde geur werd geroken. Het ging om om één van de grootste cocaïnelabs ooit in Nederland aangetroffen. Er werd een aanzienlijke hoeveelheid harddrugs gevonden. Tijdens de inval is er 450 gram cocaïne-hcl en 1234 gram cocaïne base gevonden. Tevens trof de politie productieapparatuur en chemicaliën (in totaal13.000 liter hoogst brandbare en explosieve oplosmiddelen) aan in de landbouwschuur.

Met de sluiting wordt uitvoering gegeven aan het Damoclesbeleid, dat is gericht op het tegengaan van drugshandel. Op basis van dit beleid is een burgemeester bevoegd over te gaan tot sluiting van een woning of lokaal. Er moet dan wel duidelijk zijn dat in het betreffende pand handel in drugs plaatsvond.